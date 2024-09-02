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Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen Napoli maaşı Galatasaray tarafından karşılanma talebi ile gündeme geldi. Galatasaray ve Napoli arasındaki anlaşmanın detaylarına göre, Victor Osimhen’in 1 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atmak için Napoli’nin yıldız golcüsü Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Hem İtalyan hem de Türk basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı forveti 1 yıllığına kiralamak için Napoli’ye resmi bir teklif sundu ve bu teklif kabul edildi.

Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı - 1. Resim

VICTOR OSIMHEN NAPOLI MAAŞI NE KADAR?

Galatasaray’ın transfer çalışmalarını hızlandırdığı dönemde, Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen ismi ön plana çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Osimhen’in transferi için harekete geçti ve Napoli’ye resmi bir kiralama teklifi yaptı.

Corriere dello Sport'a göre, Galatasaray, Osimhen'in yıllık 11 milyon Euro olan maaşını tamamen karşılamayı kabul etti.

Teklifin ardından Napoli, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdi ve görüşmeler resmiyet kazandı.

 

Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı - 2. Resim

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY TRANSFERİ 

Napoli'nin yıldız forveti Osimhen, sezon öncesi transfer penceresi boyunca Avrupa’nın birçok büyük kulübünün radarındaydı.

Paris Saint-Germain, Chelsea ve Suudi Arabistan’dan Al-Ahli gibi kulüplerin ilgisi olmasına rağmen, transferler gerçekleşmedi.

Ancak Galatasaray’ın son hamlesi, Victor Osimhen’in yeni adresi olmaya aday görünüyor.

Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı - 3. Resim

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

RMC Sport'un haberine göre, Victor Osimhen, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifine olumlu bakıyor.

Napoli'de yaşanan belirsizlikler ve transfer sürecinin uzaması, Osimhen'in yeni bir başlangıç yapma isteğini artırmış durumda.

Galatasaray'ın hem sportif hem de mali açıdan bu transferi bitirme arzusu, tarafların anlaşmaya varmasını kolaylaştırıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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