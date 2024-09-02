Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın, Napoli'nin yıldızını kiralamak istediğini yazdı. Haberin detaylarında ise oyuncunun 11 milyon euro'luk maaşını da Galatasaray'ın ödeyeceği yer aldı.

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Son günlerde yıldız oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor

Zaha, Derrick Köhn ve Dubois'i gönderen Aslan, Avrupa'da ses getirecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

11 MİLYON EURO'LUK MAAŞINI G.SARAY ÖDEYECEK

Aslan'ın, Nijeryalı golcünün 11 milyon euro'luk maaşını ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyor.

Öte yandan Sky Sports ise, Napoli Başkanı De Laurentiis'in, Galatasaray'ın Osimhen teklifini kabul ettiği iddia etti.

İtalyan ekibinin gözden çıkardığı Osimhen de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.

25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.