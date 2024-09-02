Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın, Napoli'nin yıldızını kiralamak istediğini yazdı. Haberin detaylarında ise oyuncunun 11 milyon euro'luk maaşını da Galatasaray'ın ödeyeceği yer aldı.

Son günlerde yıldız oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, çarpıcı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 1. Resim

Zaha, Derrick Köhn ve Dubois'i gönderen Aslan, Avrupa'da ses getirecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 2. Resim

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 3. Resim

11 MİLYON EURO'LUK MAAŞINI G.SARAY ÖDEYECEK

Aslan'ın, Nijeryalı golcünün 11 milyon euro'luk maaşını ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyor.

Öte yandan Sky Sports ise, Napoli Başkanı De Laurentiis'in, Galatasaray'ın Osimhen teklifini kabul ettiği iddia etti. 

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 4. Resim

İtalyan ekibinin gözden çıkardığı Osimhen de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna oldu.

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 5. Resim

25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray için bomba transfer iddiası! Dünyaca ünlü yıldız geliyor - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
HÜRJET Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı 3-5 Eylül tarihlerinde gösteri uçuşu yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - SporAvrupa Ligi'ni simüle ettiler! Türk takımları...Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - SporYeni Kartal yükleniyor! Transferin detayları...Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak! - SporBalkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak!Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı - SporReal Madrid'de Dani Ceballos sakatlandıParalimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu - SporParalimpik Oyunları'nda Çin yerini koruduTrabzonspor 99 gündür gol atamıyor! 10 sezon sonra ilk... - SporTrabzon 99 gündür gol atamıyor! 10 sezon sonra...
Sonraki Haber Yükleniyor...