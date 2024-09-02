Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi

Spor Haberleri

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş, yeni bir yıldızla anlaşma aşamasına geldi. Siyah-beyazlıların, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Kara-Kartal ile Portekiz ekibi arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - 1. Resim

Kartal bu sezon kadrosuna kattığı; Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi isimlerle adeta nokta atışı yaparken, sıradaki ismin ise Joao Mario olduğu iddia ediliyor.

Kartal'ın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - 2. Resim

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş, Joao Mario ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - 3. Resim

ANLAŞMADA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - 4. Resim

İki kulüp arasında pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi - 5. Resim

Joao Mario, Benfica kariyerinde 149 maça çıktı. Portekizli orta saha bu karşılaşmalarda 36 gol ve 26 asistlik skor katkısı verdi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
M4 işlemcili MacBook'lar için tarih verildi! Yeni laptoplar ne zaman çıkacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak! - SporBalkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak!Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı - SporReal Madrid'de Dani Ceballos sakatlandıParalimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu - SporParalimpik Oyunları'nda Çin yerini koruduTrabzonspor 99 gündür gol atamıyor! 10 sezon sonra ilk... - SporTrabzon 99 gündür gol atamıyor! 10 sezon sonra...Para yüzmede milli sporcu Umut Ünlü finale yükseldi - SporPara yüzmede Umut Ünlü finale yükseldiİspanya'da gündem Arda Güler! Ancelotti oyuna almadı, direkt soyunma odasına gitti - SporArda'nın o hareketi gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...