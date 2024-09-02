Beşiktaş Joao Mario transferinde sona geldi! İmza an meselesi

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş, yeni bir yıldızla anlaşma aşamasına geldi. Siyah-beyazlıların, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Kara-Kartal ile Portekiz ekibi arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Kartal bu sezon kadrosuna kattığı; Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi isimlerle adeta nokta atışı yaparken, sıradaki ismin ise Joao Mario olduğu iddia ediliyor.

Kartal'ın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş, Joao Mario ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

ANLAŞMADA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Benfica ile son görüşmeleri yapıyor.

İki kulüp arasında pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Joao Mario, Benfica kariyerinde 149 maça çıktı. Portekizli orta saha bu karşılaşmalarda 36 gol ve 26 asistlik skor katkısı verdi.