Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Görüşme yapmak için Portekiz'e gitti

Düzenleyen: Sezer Doğru 2 Eylül 2024 19:12 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Benfica ile anlaştı. Kerem Aktürkoğlu, transfer görüşmesi yapmak üzere A Milli Takım kampından izinli olarak ayrılarak Portekiz'e gitti.

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