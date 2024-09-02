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Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Görüşme yapmak için Portekiz'e gitti

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Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Görüşme yapmak için Portekiz&#039;e gitti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Benfica ile anlaştı. Kerem Aktürkoğlu, transfer görüşmesi yapmak üzere A Milli Takım kampından izinli olarak ayrılarak Portekiz'e gitti.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Napoli'denOsimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşiyor.

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Sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olacağı belirtildi. İki kulübün pazarlık konusunda anlaşmaya yakın olduğu vurgulanırken, Aktürkoğlu'nun da A Milli Takım kampında izin alarak ayrıldığı ve Benfica ile transfer görüşmesi yapmak için Portekiz'e gittiği ifade edildi. 

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı.  25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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