Kerem Aktürkoğlu Benfica yolcusu! Görüşme yapmak için Portekiz'e gitti
Spor Haberleri
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Benfica ile anlaştı. Kerem Aktürkoğlu, transfer görüşmesi yapmak üzere A Milli Takım kampından izinli olarak ayrılarak Portekiz'e gitti.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Napoli'denOsimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşiyor.
Sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olacağı belirtildi. İki kulübün pazarlık konusunda anlaşmaya yakın olduğu vurgulanırken, Aktürkoğlu'nun da A Milli Takım kampında izin alarak ayrıldığı ve Benfica ile transfer görüşmesi yapmak için Portekiz'e gittiği ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik skor katkısı verdi.