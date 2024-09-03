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Resmi açıklama geldi, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu! İşte serbest kalma bedeli...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Resmi açıklama geldi, Kerem Aktürkoğlu Benfica&#039;ya transfer oldu! İşte serbest kalma bedeli...

Spor Haberleri  / Ajanslar

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi kulübü Benfica'ya transfer oldu. Benfica, transferi resmi olarak açıklarken anlaşmanın detayları da belli oldu. İşte Kerem'in serbest kalma bedeli...

Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. A Milli Futbol Takımı'ndan özel izinli olan Kerem, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi açıklama geldi, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu - 1. Resim

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Portekiz'in günlük spor gazetesi A Bola'nun haberinde; Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'nın Galatasaray'a 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Resmi açıklama geldi, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu - 2. Resim

MAAŞI 2 MİLYON EURO

25 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin yer aldığı kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya yıllık 2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu aktarıldı.

Resmi açıklama geldi, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu - 3. Resim

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Turkcell Super Kupa maçına çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajanslar
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