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Rüya takım ABD'den tarihi dönüş! LeBron James, Sırbistan'ı üzdü

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Rüya takım ABD&#039;den tarihi dönüş! LeBron James, Sırbistan&#039;ı üzdü

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda oynanan yarı final maçında ABD ile Sırbistan Milli Takımları, kozlarını paylaştı. Sırbistan karşısında yenik duruma düşen ABD, LeBron James ve arkadaşlarının üstün performansıyla maçı kazanmasını bildi.

ABD Erkek Basketbol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Sırbistan'ı 95-91 yenerek finale yükselen taraf oldu.

LeBron James, Kevin Durant ve Stephen Curry'li rüya takımıyla Paris'e gelen ABD, Sırbistan karşısında 13 sayı geriye düşmesine rağmen unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Düzenleyen:  - Spor
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