Sakaryaspor - Bodrum FK CANLI | Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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TFF 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK, Adana'da kozlarını paylaşacak. Kazanan takım gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.
TFF 1. Lig'de sezon bu akşam oynanacak play-off finaliyle son bulacak.
Sakaryaspor ile Bodrum FK, Adana'da oynanacak mücadele Süper Lig'e çıkmanın yollarını arayacak.
Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı zorlu karşılaşma saat 20.00'de TRT Spor'da yayınlanacak.
SAKARYASPOR - BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar, Dimitrov, Del Valle, Dino
Bodrum FK: Souza, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, M.Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor