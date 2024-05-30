Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali kadrosu açıklandı! Arda Güler için karar verildi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Arda Güler'li Real Madrid, maç kadrosunu açıkladı.
Real Madrid, Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarını tamamladı.
Londra'ya hareket eden İspanyol devi, final maçının kadrosunu duyurdu.
Son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren Türk futbolcu Arda Güler de kafilede yer aldı.
REAL MADRID'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KADROSU
Courtois, Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor