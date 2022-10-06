Salih Uçan Giresunspor maçında yok! Beşiktaş zorlu deplasmana tek eksikle gidiyor

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacakBeşiktaş'ta, Salih Uçan'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'ye İstanbul'da üst üste 3 maç yapan ve 2 puan toplayabilen Siyah-Beyazlılar, özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğini etkileyecek kritik Giresun deplasmanı öncesi i orta sahanın kilit ismini kaybetti.

MR SONUCU MORAL BOZDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

RACHİD GHEZZAL DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou, dünkü idmanda bireysel olarak çalışmalara başladı. Kamerunlu yıldızın Giresunspor maçı kadrosunda olma şansı yüksek.Derbide 20 dakika oynayan Rachid Ghezzal ise bu kez ilk 11'de başlayacak.

Salih Uçan, Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon 8 maçta 623 dakika süre alan Salih Uçan, 1 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Giresunspor-Beşiktaş maçı, 8 Ekim Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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