Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosunun kazananı Barcelona! PSG engelini 3 golle aştılar

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmasında PSG, sahasında Barcelona'yı konuk etti. İspanyol temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde PSG, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

GOL DÜELLOSUNUN KAZANANI BARCELONA

Mücadele'nin 37. dakikasında Raphinha attığı golle takımını öne geçirdi ve kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. İkinci yarıda 48. dakikada Dembele ve 51. dakikada Vitinha 3 dakika içnde buldukları gollerle PSG'ye üstünlüğü getirdi. 62. dakikada Raphinha, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak maçı 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Christensen oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra attığı golle takımını öne geçirdi. Christensen doğum gününde bulduğu golle Barcelona'ya rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

RÖVANŞ HAFTAYA

İki takım arasındaki çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Nisan günü İspanya'da oynanacak.