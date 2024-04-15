Şampiyonluk için sürpriz hamle: Salzburg'u Türk hoca yönetecek

Avusturya ekiplerinden RB Salzburg, teknik direktörlük görevine Onur Cinel'i getirdiğini açıkladı. Sezon sonuna kadar görev alacak olan Cinel, "Onlarla birlikte sahada olmak için sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avusturya ekibi Salzburg, sürpriz bir kararla teknik direktör değişikliğine giderek Onur Cinel'i göreve getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 2 lig maçında puan kaybı yaşatan Gerhard Struber'in yerine, sezon sonuna kadar Onur Cinel'in getirildiği belirtildi.

Salzburg'un pilot takımı olan Avusturya 2. Lig ekibi Liefering'i çalıştıran Cinel'in, geçici olarak görev yapacağı kaydedildi. 38 yaşındaki teknik adam sezon sonunda Liefering'e geri dönecek.

Avusturya Bundesliga'da normal sezonu lider bitiren Salzburg, 4 haftası geride kalan Şampiyonluk Turu'ndaki son iki maçında 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Salzburg üst üste gelen puan kayıplarının ardından liderliği averajla Sturm Graz'a kaptırdı.

ONUR CİNEL: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Onur Cinel, Salzburg'a imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana gösterdikleri güven için minnettarım. Futbolcuları ve takımı daha iyi tanımak ve onlarla birlikte sahada olmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Kulübün istediği hedefe ulaşabilmemiz için mümkün olan en kısa sürede güçlü bir takım oluşturmamız ve her antrenmanda, her maçta mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SEONBUCHNER'DEN ONUR CİNEL'E ÖVGÜ

Salzburg'un sportif direktörü Bernhard Seonbuchner, Onur Cinel'e övgüler yağdırarak şu ifadeleri dile getirdi:

"Tüm odak ve konsantrasyonumuz zirvede kalmak ve Bundesliga şampiyonluğu üzerine. Bu nedenle artık sadece geleceğe odaklanıyoruz ve bunu sezonun geri kalanında teknik direktörümüz Onur Cinel ile birlikte yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Onur, yakın zamanda işbirliği yaptığımız kulübümüz FC Liefering'in koçu olarak kendini kanıtlamış birisi. Bizim nasıl futbol oynamak istediğimizi de biliyor ki bu da onunla anlaşmamızın bir diğer nedeni."