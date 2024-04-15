Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalan çalana! Kartal'a piyango vurdu

Bu sezon taraftarının beklentisini karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Bir yandan da hali hazırda kadroda bulunan oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. O isimlerden biri de Semih Kılıçsoy. Kılıçsoy'a gelen tekliflerden biri kartları yeniden dağıtacak cinsten.

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkaran Semih Kılıçsoy için siyah-beyazlıların kapısını çalan çalana.

Beşiktaş altyapısında yetişen Kılıçsoy'un, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in radarın olduğu biliniyordu. Bu kez devreye iki takım daha girdi.

12 MİLYON EUROLUK TELİF REDDEDİLDİ

Beşiktaş'ın kapısını Kılıçsoy için ilk çalan takım, Eintracht Frankfurt oldu. Alman ekibi, genç oyuncu için 12 milyon euro teklif etti. Ancak siyah-beyazlı yönetim bu teklifi yeterli bulmadı.

PİYANGO VURDU

Kılıçsoy'a ikinci teklif ise Fransa'dan. Paris Saint-Germain patronu Al-Khelaifi'nin, Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.