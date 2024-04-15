Santos Beşiktaş'tan gitti ama derdi bitmedi! Herkesin şaştığı o tazminat bilerek düşük gösterilmiş

1-1 berabere kalınan Samsunspor maçı sonrası Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevine son verilen Fernando Santos'un, 500 bin euro tazminat alacağı açıklanmış, bu tazminat bedeli ise pek çok çevrelerce az bulunmuştu. İşin aslı günler sonra ortaya çıktı. İşte haberin detayları.

Samsunspor maçı sonra teknik direktör Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş'ın asbaşkanı Onur Göçmez, ayrılığa dair detayları şu sözlerle paylaşmıştı:

"Santos'la yapılan kontrat Beşiktaş'ın teknik direktörlerle yaptığı en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle süreci noktaladık."

ŞOKE EDEN İDDİA

Beşiktaş yönetimi, Ocak 2024'te takımın başına getirdiği Fernando Santos ve 9 yardımcısı ile yıllık 4.5 milyon euro + 1 milyon euro reklam ödeneği üzerinden, 1.5 yılık sözleşme imzalamıştı.

SANTOS'UN VERGİ BORCU VAR

Mynet'in haberine göre; Santos'un ülkesi Portekiz'de vergi cezası var. 2017-17 yılında Portekiz'de %80 haksız gelir elde ettiği gerekçesiyle 4.5 milyon euro vergi cezası alan Santos'un bu yüzden, siyah-beyazlılardaki 2.5 milyon euro'dan feragat ederek, tazminatının 500 bin euro yapılmasını istediği öğrenildi.