Beşiktaş maç biter bitmez göndermişti! Fernando Santos'a şok talip! Fatih Terim'in yerine...

Samsunspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın bitiş düdüğüyle, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, takımı Serdar Topraktepe'ye emanet ederken bir yandan da gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başladı. Bir yandan Santos'un da bundan sonrası için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken, Yunan basınından flaş bir iddia geldi.

Bu sezon üzerindeki kara bulutları bir türlü dağıtamayan Beşiktaş, 1-1 beraberlikle biten Samsunspor maçı sonrası teknik direktör Fernando Santos'un görevine son vermişti.

Santos'un, Beşiktaş'tan ayrılması hakkında konuşan Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez "Santos'la yapılan kontrat Beşiktaş'ın teknik direktörlerle yaptığı en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle süreci noktaladık." ifadelerini kullanmıştı.

Bir yandan gelecek sezon siyah-beyazlıların takımın başına kimi geçireceği merak edilirken bir yandan da Santos'un ne yapacağı merak konusu.

TERİM YERİNE SANTOS

Akşam'ın haberine göre; sezon sonunda Fatih Terim'le yollarını ayırmak isteyen Panathinaikos, gözünü Fernando Santos'a dikti. Siyah-beyazlıların başındayken Santos'un durumunu yakından takip eden yeşil-beyazlıların şimdi nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.