Fernando Santos'u gönderen Beşiktaş'a sürpriz aday! Teknik direktörlük koltuğuna o isim göz kırpıyor

Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Samsunspor maçında 1-1 beraber kalan ve üst üste 5.maçında da kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi. Maç sonu gönderilen Santos'un yerine geçecek ismin kim olduğu merek edilirken, 2 sürpriz aday ortaya çıktı.

Samsunspor karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak, üst üste 5.maçında da galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, 90 dakikanın bitiminin hemen ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılar, gelecek sezon takımın başına kimi getirecek merak ediliyor. Bu doğrultuda iki sürpriz adayın adı ortaya atıldı.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın. Kara Kartal'la daha önce de çalışan Yalçın üzerinde, ortak görüş bildirildi.

İKİNCİ İSİM KOVAC

Siyah-beyazlılara ikinci bir öneri ise Niko Kovac. Hırvat asıllı Alman teknik adam Kovac, Wolfsburg ve Bayern Münih'te görev almıştı.