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Beşiktaş'ın Santos'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: TRT Spor
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Santos&#039;a ödeyeceği tazminat belli oldu

Spor Haberleri  / TRT Spor

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Portekizli hocaya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe'nin olacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?

TRT Spor'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Fernando Santos'a 500 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Bu fesih bedelinin 5 aylık taksitle ödeneceği kaydedildi.

SANTOS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ın başında 16 maça çıkan Fernando Santos 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: TRT Spor
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