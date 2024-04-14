Beşiktaş kapının önüne koymuştu! Fernando Santos'u yerden yere vurdular: "Çağın gerisinde bir adam geç bile kaldılar"

Samsunspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Siyah-beyazlıların Santos'u göndermesi sonrası Uğur Meleke ve Güntekin Onay sert yorumlarda bulundu.

Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'la yollarını ayırdı. Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet ederken, gelecek sezon için tek adam arayışlarına da başladı.

Spor yorumları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu ayrılığı değerlendirdi ve sert ifadeler kullandı.

"GÖREVE GETİRİLMESİ HATAYDI"

Beşiktaş'ın Santos'u takımın başına getirmesinin hata olduğunu söyleyen Uğur Meleke şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ın sabit fikirli ve tek planlı Santos’u göreve getirmesi zaten büyük bir hataydı. Bu hatadan geç de olsa dönüldü. Santos, son görevinde Polonya’yla Euro 2024 elemelerinde felaket bir performans göstermiş, Moldova ve Arnavutluk’a yenilmiş, Faroe’yi ancak 75’te bir penaltıyla çözebilmişti. Santos’u gönderen Polonya’nın kaderi o gün değişti ve sonrasında iyi sonuçlarla Euro 2024 vizesi almayı başardılar. Beşiktaş da Santos’la yollarını ayırarak hem bu yılını hem de gelecek sezonunu kurtarma adına doğru bir hamle yaptı bence."

"ÇAĞIN GERİSİNDE BİR ADAM"

Santos'un yapmaya çalıştığı somut bir şey olmadığını belirten Güntekin Onay ise sözlerine şöyle devam etti:

"Modern futboldan bu kadar uzak ve çağın gerisinde bir teknik adam ile yola devam etmenin anlamı var mıydı? Tabii ki yoktu. Beşiktaş yönetimi bu mantalitedeki bir hocayla vakit harcamak yerine, önümüzdeki sezonun planlarını daha sağlıklı yapabilmek adına, görevine son vererek doğru bir hamle yaptı. Hatta Santos’u göndermekte geç bile kaldılar. Ne yazık ki, alınan skorlardan bağımsız, oynanan futbolun hiçbir bölümü bile Beşiktaş’ın DNA’sına, misyonuna uygun değildi. 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmayan Santos'un en azından defansif oyun kurgusuna rağmen bir dokunuş yapmasını beklerdik. Onu dahi yapamadı."