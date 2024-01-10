Santos hem takıma hem camiaya mesaj verdi, 'Sahaya ölmek için çıkacağız'

10 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 11:06

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos; başkan Hasan Arat’ın da katıldığı törende 1,5 yıllık imzayı attı. Konuşmasında disipline ve takım karakterine vurgu yapan Santos’un sözleri şöyle: “120 yıllık muhteşem tarihi olan bir takıma geldim. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Kalite çok önemli bir detay fakat tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği de lazım. Disiplin olmazsa olmazımız. İyi bir oyuncu grubumuz var ve ben oyuncularımla aile olurum. Benim aileme biri saldırırsa hepimiz bir yumruk gibi cevap veririz. Hem transfer hem oyun şablonu hem takım için en iyi çözümleri bulacağız…”

RUHU AŞILAYACAĞIZ

“Bütün oyuncularla konuşacağız. Ben, duyduklarımla değil gördüklerimden sonra karar alırım. Kulübe saygısı ve sevgisi olanlara kapımız açık. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez! Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. Beşiktaş’ın hedefi, her zaman şampiyon olmaktır. Biz, bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. Taraftarsız olmaz. Birlik olup zaferler kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamam. Savaşacağız. Sahaya ölmeye çıkacağız. Bu ruhu aşılamak istiyoruz.”

"ÖDENECEK ÜCRET BİZİM ARAMIZDA"

Başkan Hasan Arat, 15’in üzerinde teknik adamla görüştüklerini ve Fernando Santos’ta karar kıldıklarını söylerken “Sözleşme detaylarını açıklamayacağım. O bizim aramızda. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yapacağız” dedi. 34 günde 22 oyuncunun gittiğini söyleyen Arat “Eric Bailly’nin 3,5 milyon avroluk kontratından kurtulduk. 10 milyon avroya alınan Onana’yı satın alma opsiyonlu Marsilya’ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Avrupa’nın takip ettiği Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini uzattık. Adımlarımızı dikkatli atıyoruz” dedi.

Q7’DEN SANTOS DEĞERLENDİRMESİ

EURO 2016’da Fernando Santos’un şampiyonluğa ulaştırdığı Portekiz’in yıldızlarından eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın hocası hakkındaki değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi. İşte Q7’nin Santos sözleri: “Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım...”

SANTOS’TAN İNCİLER…

- “Buraya gelen her hoca değerlidir. Herkesin farklı yöntemleri var. Şenol Güneş’i uzun yıllardır tanıyorum, çok önemli işler yaptı.”

- “Pepe, Quaresma ve Simao ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Hepsi kararımdan dolayı beni tebrik etti.”

- “Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. İyi gençlere sahibiz. Onlarla ilgili önemli planlarımız var.”

- “Gedson’u dört yıl önce Portekiz Millî Takımı’na ilk defa ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, iyi olmaya devam edecek.”

- “4-3-3 oynatıyorum. Bazen çifte 6 numara ile oynuyoruz. Maç olur kontratak oynarsınız, futbol langırt gibi bir oyun değil.”