Beşiktaş'a imzayı atan Fernando Santos'tan ilk açıklamalar! Hırsı dikkat çekti...

9 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:00

Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş önce yönetimi ardından hocasını değiştirdi. Hasan Arat'ın göreve başlamasının ardından Rıza Çalımbay'ı göreve getiren siyah beyazlı ekip, kısa bir süre sonra deneyimli Türk hocayla yollarını ayırdı. Yaklaşık 2 haftalık arayışın ardından Porteklizli Fernando Santos ile anlaşma sağladı.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Kara Kartal, İstanbul'a getirdiği yeni teknik direktörü Santos'a imzayı attırdı. Santos, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Avrupa şamiyonu hocası Santos'un ilk açıklamasında hırsı dikkat çekti. Santos, "Sahaya ölmeye çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Santos, kadro dışı kalan isimlerle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız."

Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ TANIYORUM"

Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı."

"HER ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

Hasan Arat: "Hocamız takımın durumunu bilerek gelmek istedi. Bundan sonra tavırlarımızda bir değişiklik olmayacak. Zor günlerden geçebiliriz ama yıpratılmamamız lazım. Her türlü eleştiriye açığız ama saygı çerçevesinde olsun."

"PEPE, QUARESMA İLE KONUŞTUM"

"Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."

"SAHAYA ÖLMEYE ÇIKMALIYIZ"

"Benim tek amacım kazanmak! Kaybettiğim zaman uyuyamam! Benim takımım her zaman kazanmak zorunda! Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz."

TRANSFER KONUSU

"Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım'' diyen Santos, ''Bunu çok konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız. Beşiktaş'ın artık iyi çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görerek, ileri gitmemiz lazım. Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. Bu anlamda iyi gençler var. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var. Sihirli bir değnek yok. Dün gece geldim, bu sabah sağlık kontrolü, şimdi basın toplantısı. Sonrasında Rize'ye maça gideceğiz. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAYI ÖZLEMİŞİM"

"Yıllarca kulüp takımı çalıştırdım. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla olmayı özledim. Her gün çalışırken, milli takımda sürekli ara vermek zordu. Oyuncular idman yapıp, gidiyordu. Ben uyandığımda neler yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Böyle büyük bir kulüp takımına geldiğim için mutluyum."

"TARİHİNDE KUPA KAZANMAK VAR"

"Beşiktaş maç kazanacak. Birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedefi. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmaktır. Bu tarihinde var, bunu geri getirmek için çalışacağız. Bunun için iyi bir takım lazım. Bir günde sorunları çözemem. Çalışarak, planlayarak başarılara gideceğiz."

"GEDSON FERNANDES İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR"

"Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşmalar olabilir. Türk, Portekizli birçok oyuncu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Herkes kendini değerli hissedecek. Ricardo Quaresma inanılmaz bir oyuncu. EURO 2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yeri vardı. Ama her maçta oynamadı. Taktiksel durumlarda oyuncuyu oynatmayabilirsiniz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, her oyuncunun Beşiktaş formasını giyerek gururlu olması."