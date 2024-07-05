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Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sarı kırmızı Batsman: Bazıları memnun olmadı ama ben mutluyum

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın tarihî rakibi Fenerbahçe’den transferi Michy Batshuayi sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

44 numara giyen Belçikalı yıldız, “Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Bazıları memnun olmadı ama önemli olan benim mutlu olmam” derken, “Bana duyulan güvenin karşılığını vereceğim, çok çalışacağım. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için çok mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak” sözlerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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