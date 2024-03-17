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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Antalyaspor, Beşiktaş, Sergen Yalçın, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın, Antalyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında soruları cevapladı. Yalçın, Beşiktaş taraftarına sitem ederek "daha güzel ağırlanmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısına katılan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarına tarafına sitem etti. 

Sergen Yalçın basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

DAHA GÜZEL AĞIRLANMAK İSTERDİM

"Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz İnönü'de oynadık yıllarca şampiyonluklar kazandık. Burada tarihin en uzun sezonunda pandemi sezonunda kupalar kazandık ama futbol böyle bir iş bugün varsın yarın yoksun."

PENALTI POZİSYONUNU GÖRMEDİM

Sergen Yalçın ayrıca, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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