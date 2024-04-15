Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Atina'da oynanan Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı söyleniyordu. Önceki gün Hollanda'da ameliyat olan Oosterwolde'den ters köşe yaparak, salon çalışmalarına başladığını, paylaştığı videoyla duyurdu.

Olympiakos maçının 43.dakikasında sakatlanarak herkesi üzeren Jayden Oosterwolde'nin, 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. 22 yaşındaki sol bek önceki gün, Hollanda'da menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

Sarı-lacivertliler oyuncunun ameliyatı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TERS KÖŞE YAPTI

Bir internet yayınında sakatlığının 4 hafta süreceğini açıkladığı iddia edilen Oosterwolde, herkesi şoke eden bir ters köşe yaptı. Oyuncu, salon çalışmalarına başladığını duyurduğu bir video yayınladı.