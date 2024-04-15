Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı

Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Atina'da oynanan Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı söyleniyordu. Önceki gün Hollanda'da ameliyat olan Oosterwolde'den ters köşe yaparak, salon çalışmalarına başladığını, paylaştığı videoyla duyurdu.

Olympiakos maçının 43.dakikasında sakatlanarak herkesi üzeren Jayden Oosterwolde'nin, 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. 22 yaşındaki sol bek önceki gün, Hollanda'da menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu. 

Sarı-lacivertliler oyuncunun ameliyatı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı - 1. Resim

TERS KÖŞE YAPTI

Bir internet yayınında sakatlığının 4 hafta süreceğini açıkladığı iddia edilen Oosterwolde, herkesi şoke eden bir ters köşe yaptı. Oyuncu, salon çalışmalarına başladığını duyurduğu bir video yayınladı.

Sezonu kapattığı söylenen Oosterwolde'den ters köşe! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı - 2. Resim

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Spor
İran’ın İsrail’e saldırısını yorumlayan Hakan Ural eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Sessizliğini bozdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın en iyi kulüpleri sıralamasında tek Türk takımı var! İlk 20'deki o takım... - SporDünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! Tek Türk takımı...Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalan çalana! Kartal'a piyango vurdu - SporSemih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalan çalanaAncelotti kafayı Arda Güler'e bir taktı pir taktı! Real Madrid'den kovmak istiyor: "3 oyuncudan oluşan kara liste..." - Spor"Kovmak istiyor kara listesinde aldı"Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor itirafı: "Oynasa bir dert oynamasa da" - Spor"Oynasa bir dert oynamasa da"Arda Turan'dan şikayetçi oldular! Akıllara zarar iddialar: "Evine 230 bin euroluk zarar..." - SporArda Turan hakkında akıllara zarar suçlamalarGalatasaray 2024-2025 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı! 12 bin TL'den başlıyor - SporYeni sezon kombineleri duyuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...