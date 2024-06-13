Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sıra geldi Savic'e! Beşiktaş, Paulista’nın ardından gözünü ona dikti

Sıra geldi Savic'e! Beşiktaş, Paulista’nın ardından gözünü ona dikti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıra geldi Savic&#039;e! Beşiktaş, Paulista’nın ardından gözünü ona dikti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paulista’nın 2,6 milyon avroya ‘tamam’ demesi, 4 milyon avro yıllık ücretin yanı sıra 4 milyon avro da imza parası isteyen Karadağlı oyuncuyu hizaya getirdi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş transfere savunmadan başlarken önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak görüşülen Stefan Savic 4 milyon avro yıllık ve 4 milyon avro da imza parası isteyince Beşiktaşlı yöneticiler masadan kalkıp Gabriel Paulista’yı getirmişti. Kendisi gibi 33 yaşındaki oyuncunun 2,6 milyon avroya imza atması, Karadağlı oyuncunun şartlarını değiştirmesine yol açtı. Beşiktaş’la tekrar masaya oturmak isteyen Savic ve menajeri yeniden görüşme yapılması için İstanbul’a davet edildi. 

RIDVAN GÜN SAYIYOR

Taraftarlar arasında yaşanacak pazarlıkların bu defa uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Savic’in yıllık ücretini 3 milyon avroya düşürdüğü, imza parasını da Beşiktaş yönetiminin makul bir seviye çekmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın savunma takviyeleri bunlarla kalmayacak. Sol bek için Rıdvan Yılmaz transferi için gün sayılıyor. Ayrıca Kasımpaşa’nın 2006 doğumlu stoperi Yasin Özcan’ın da önümüzdeki günlerde imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

MUHTEŞEM İKİLİ

Gabriel Paulista’yı getiren ve Stefan Savic’le anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş savunma krizini aşmış olacak. Savic’in oyun kuran denge stoperi, Paulista’nın da savaşçı hamle stoperi  olmasıyla Beşiktaş uzun süre sonra tandemi sağlama alacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 150 iş adamıyla Madrid’e çıkarma16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Hollandalı rüzgarı devam ediyor! İnter'den ayrılan Klaassen Beşiktaş'a geliyor - SporBeşiktaş'ta Hollandalı rüzgarı devam ediyor! İnter'den ayrılan Klaassen Beşiktaş'a geliyorFenerbahçe'ye Luan Peres piyangosu! Ülkesinden talip var - SporFenerbahçe'ye Luan Peres piyangosu! Ülkesinden talip varFenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı! Aslan'ın genç yeteneğiyle görüşüyor iddiası - SporFenerbahçe, Galatasaray Futbol Akademisi'ne kancayı attı!Galatasaray ikisinden birini istiyor, Boey ya da Mazraoui! - SporGalatasaray ikisinden birini istiyor, Boey ya da Mazraoui!Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Coman'ın maliyeti transferi zora soktu - SporComan'ın Fenerbahçe'ye transferi zora girdi!A Millî Takım Teknik Direktörü Montella'nın umudu büyük: Birlikte en iyisini yapacağız - SporMontella'nın umudu büyük
Sonraki Haber Yükleniyor...