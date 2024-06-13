Sıra geldi Savic'e! Beşiktaş, Paulista’nın ardından gözünü ona dikti

Paulista’nın 2,6 milyon avroya ‘tamam’ demesi, 4 milyon avro yıllık ücretin yanı sıra 4 milyon avro da imza parası isteyen Karadağlı oyuncuyu hizaya getirdi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş transfere savunmadan başlarken önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak görüşülen Stefan Savic 4 milyon avro yıllık ve 4 milyon avro da imza parası isteyince Beşiktaşlı yöneticiler masadan kalkıp Gabriel Paulista’yı getirmişti. Kendisi gibi 33 yaşındaki oyuncunun 2,6 milyon avroya imza atması, Karadağlı oyuncunun şartlarını değiştirmesine yol açtı. Beşiktaş’la tekrar masaya oturmak isteyen Savic ve menajeri yeniden görüşme yapılması için İstanbul’a davet edildi.

İlgili Haberler Beşiktaş transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor! 15 gol 18 asist yapan yıldızın imzası an meselesi

RIDVAN GÜN SAYIYOR

Taraftarlar arasında yaşanacak pazarlıkların bu defa uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Savic’in yıllık ücretini 3 milyon avroya düşürdüğü, imza parasını da Beşiktaş yönetiminin makul bir seviye çekmeye çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın savunma takviyeleri bunlarla kalmayacak. Sol bek için Rıdvan Yılmaz transferi için gün sayılıyor. Ayrıca Kasımpaşa’nın 2006 doğumlu stoperi Yasin Özcan’ın da önümüzdeki günlerde imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MUHTEŞEM İKİLİ

Gabriel Paulista’yı getiren ve Stefan Savic’le anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş savunma krizini aşmış olacak. Savic’in oyun kuran denge stoperi, Paulista’nın da savaşçı hamle stoperi olmasıyla Beşiktaş uzun süre sonra tandemi sağlama alacak.