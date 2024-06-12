İlk Kartal Paulista! Beşiktaş Atletico Madrid’in Brezilyalı stoperini kadrosuna kattı

Takımın başına Giovanni van Bronckhorst’u getirdikten sonra yeni sezona sil baştan bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetimi ilk transferi gerçekleştirdi. Atletico Madrid’in başarılı stoperi Gabriel Paulista siyah beyazlı kulüple 2+1 yıllık ön protokole imza attı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Yıllık 2,6 milyon avro alacak olan Brezilyalı savunma oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a getirilerek sağlık taramasından geçirileceği arkasından resmî sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

FERRARİ DE LİSTEDE

Van Bronckhorst pas yapıp, geriden oyun kurabilen bir stoper istemişti. Paulista ise hamle oyuncusu olma yönüyle dikkati çekiyor. Siyah beyazlılar bu bölge için 4 milyon avro yıllık ücret isteyen Stefan Savic’ten vazgeçmişti. Öte yandan Beşiktaş’ın Sassuolo forması giyen Gian Marco Ferrari’yi de listesine aldı. Sassuolo ile sözleşmesi biten tecrübeli stoper ile ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Yönetim Kasımpaşa’nın 18 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan için de Kasımpaşa’ya teklif sundu.

TAM BİR TECRÜBE

33 yaşındaki Brezilyalı stoper Paulista, bu sezon La Liga’da Atletico Madrid formasıyla 23 karşılaşmada görev yaptı. Sağ ayaklı futbolcu kariyerinde La Liga’da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi. Paulista’nın oynadığı takımlar arasında Villarreal, Arsenal, Valencia gibi kulüpler de bulunuyor.