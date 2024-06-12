Beşiktaş transfer bombalarını arka arkaya patlatıyor! 15 gol 18 asist yapan yıldızın imzası an meselesi

Savunma hattını Gabriel Paulista ile güçlendiren Beşiktaş, hücuma takviye yapmak için girişimlere başladı. Kartal'ın hedefinde Karabağ'ın yıldızı Leandro Andrade var.

Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu sezona iddialı bir kadroyla girerek taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş'ta, yönetim transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Defans hattını Paulista ile güçlendiren siyah-beyazlılar, kadroya ofansif güç katacak bir oyuncuyu daha bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ KARABAĞ'DAN

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu Karabağ'ın yıldızı Leandro Andrade. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Leandro Andrade için Portekiz'den bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

A Bola'nın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Karabağ forması giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı.

Portekiz asıllı Yeşil Burun Adalı oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edilen Beşiktaş'ın, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladığı söylendi.

ANDRADE'NİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Karabağ formasıyla 58 resmi maça çıkan Leandro Andrade bu karşılaşmalarda 15 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.