Beşiktaş'ın yeni yıldızı Gabriel Paulista İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş yeni transferi Gabriel Paulista'nın bu akşam 22.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Gabriel Paulista'nın bugün 22.45'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

GÖRÜŞMELER YAPMAK ÜZERE İSTANBUL'A GELECEK

Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, kulübümüzle görüşmeler yapmak üzere Brezilya'dan İstanbul'a seyahat edecek ve bugün saat 22.45'te İstanbul Havalimanı'nda olacaktır. Gabriel Paulista, Dış Hat Geliş Terminali'ndan ülkemize giriş yapacaktır. Saygılarımızla." denildi.