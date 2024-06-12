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Beşiktaş'ın transferini futbolcunun menajeri açıkladı! FIFA izin verirse Kartal düğmeye basacak

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Beşiktaş&#039;ın transferini futbolcunun menajeri açıkladı! FIFA izin verirse Kartal düğmeye basacak

Spor Haberleri

Transfer sezonunda hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Hatayspor'dan ödemeler de yaşanan sorunlar sebebiyle ayrılmak isteyen Rivas'ın menajeri, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti.

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Rigoberto Rivas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Honduraslı futbolcunun menajeri Filippo Pacini, ödemelerde sorun yaşandığını öne sürerek Akdeniz ekibinden ayrılmak istediklerini açıkladı. Pacini, konuyu FIFA'ya taşıdı ve futbolcunun serbest duruma geçmesi için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ VE BİRÇOK TÜRK KULÜBÜ İLGİLENİYOR

Rivas ile ilgilenen kulüplerle ilgili Filippo Pacini, "Takım maaşların ödenmesine saygı göstermedi. FIFA'dan oyuncunun Hatayspor'dan ayrılmasına izin vermesini istiyoruz. Onunla ilgilenen önemli Serie A kulüpleri, Beşiktaş ve birçok Türk kulübü var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transferini futbolcunun menajeri açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Kartal oluyor - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Hatayspor forması giyen Rigoberto Rivas bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi. Honduraslı forvet bu karşılaşmalarda 5 gol attı, 4 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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