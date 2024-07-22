Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde medya ile buluşan Sultanlar, “Ülkemize rengi sarı olan madalya ile dönmek istiyoruz. Yine milletimizi sevince boğmak istiyoruz” dedi.

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek en kalabalık sporcu kafilelerinden biri olan A Millî Voleybol Takımımız dün Paris’e hareket etti. Filenin Sultanları, Paris yolculuğu öncesinde medya ile buluştu. Oldukça eğlenceli geçen medya gününde sporcuların neşeli hâli dikkati çekti. Takımın başantrenörü Daniele Santarelli de hem gazeteciler hem de sporcularıyla bol bol şakalaştı. İtalyan teknik adam, geçen yıl FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde kürsünün en üst basamağına çıktıklarını hatırlatıp “Paris’te de zirvede olmak istiyoruz” dedi.

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Kaptan Eda Erdem Dündar da Türk halkının desteğini sonuna kadar hissettiklerini söylerken “Hedefimiz yine milletimizin yüzünü güldürmek. Voleybolda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Şu ana kadar takım sporunda olimpiyatlarda madalya kazanamadık. Bunun bize nasip olmasını istiyoruz” dedi. Cansu Özbay; Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacaklarını hatırlatıp “Çok güçlü takımlarla oynayacağız, dikkatli olacağız. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok. Kendimize güveniyoruz. Biz hazırız” ifadelerini kullandı.

SULTANLAR'IN MAÇ PROGRAMI:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya