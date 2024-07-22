Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...

Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris'te zirveyi hedefliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Size altın yakışır! Filenin Sultanları Paris&#039;te zirveyi hedefliyor...
Olimpiyatlar, Filenin Sultanları, Paris, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde medya ile buluşan Sultanlar, “Ülkemize rengi sarı olan madalya ile dönmek istiyoruz. Yine milletimizi sevince boğmak istiyoruz” dedi.

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek en kalabalık sporcu kafilelerinden biri olan A Millî Voleybol Takımımız dün Paris’e hareket etti. Filenin Sultanları, Paris yolculuğu öncesinde medya ile buluştu. Oldukça eğlenceli geçen medya gününde sporcuların neşeli hâli dikkati çekti. Takımın başantrenörü Daniele Santarelli de hem gazeteciler hem de sporcularıyla bol bol şakalaştı. İtalyan teknik adam, geçen yıl FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde kürsünün en üst basamağına çıktıklarını hatırlatıp “Paris’te de zirvede olmak istiyoruz” dedi. 

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Kaptan Eda Erdem Dündar da Türk halkının desteğini sonuna kadar hissettiklerini söylerken “Hedefimiz yine milletimizin yüzünü güldürmek. Voleybolda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Şu ana kadar takım sporunda olimpiyatlarda madalya kazanamadık. Bunun bize nasip olmasını istiyoruz” dedi. Cansu Özbay; Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacaklarını hatırlatıp “Çok güçlü takımlarla oynayacağız, dikkatli olacağız. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok. Kendimize güveniyoruz. Biz hazırız” ifadelerini kullandı. 

SULTANLAR'IN MAÇ PROGRAMI: 

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik 

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho, 25 kişilik UEFA listesini belirledi, altı ismi çizdi! - SporListe netleşti, işte Mourinho'nun göndereceği 6 isimRoma çekildi Fener'e kaldı! En Nesyri transferinde mutlu son - SporRoma çekildi Fener'e kaldı!U20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştü - SporU20 Basketbol Milli Takımı İzlanda'ya mağlup oldu ve klasman düştüGalatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı - SporGalatasaray, Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattıHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı - SporHatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldıSüper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı - SporSüper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Sonraki Haber Yükleniyor...