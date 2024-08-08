Sporcudan kan donduran plan! Rakibini zehirledi, kameralara yakalandı

Rusya Satranç Federasyonu, rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğü tespit edilen Amina Abakarova'nın geçici men cezası aldığını açıkladı.

Tüm dünya Fransa'da düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'na kilitlenmişken, spor camiasını şoke eden haber Rusya'dan geldi.

Rusya Satranç Federasyonu, Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Rus satranççı Amina Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği de ifade edildi.

OYUN TAHTASINA CIVA DÖKMÜŞ

Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre; turnuva oldukça normal başladı ancak Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Abakarova, Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini iddia etti ve yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.

Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.