Stadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftar kurtarıldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün akşam oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8'i stadyumdaki asansörde mahsur kaldı.

Stadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı! - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttü.

Stadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı! - 2. Resim

Taraftarlar, ekiplerce asansörden çıkarıldı.

Stadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı! - 3. Resim

