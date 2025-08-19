Stadyumdaki asansörde mahsur kalan taraftarları itfaiye kurtardı!
Diyarbakır'da stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftar kurtarıldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün akşam oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8'i stadyumdaki asansörde mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttü.
Taraftarlar, ekiplerce asansörden çıkarıldı.
