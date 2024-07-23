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Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş ile Galatasaray 3 Ağustos'ta karşılaşacak

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Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş ile Galatasaray 3 Ağustos&#039;ta karşılaşacak
Tff Süper Kupa, Beşiktaş, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Dev finalin bilet fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının bilet fiyatları açıklandı.

Dev mücadele 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

30 Temmuz'da satışa çıkacak bilet fiyatlarının kale arkası 600 TL, doğu ve batı tribünleri ise 1200 TL olarak belirlendi.

Süper Kupa bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş ile Galatasaray 3 Ağustos'ta karşılaşacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAYLI TARAFTARLARIN OTURMA PLANI AÇIKLANDI

Öte yandan Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.

Düzenleyen:  - Spor
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