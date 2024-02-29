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    Süper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajda

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajda
    Süper Lig, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 28. hafta Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.

    Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.

    Haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bir diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.

    Zorlu mücadele 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

    SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

    2 Mart Cumartesi:

    13.30 Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

    16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)

    19.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

    3 Mart Pazar:

    13.30 Başakşehir - Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

    13.30 Pendikspor - Konyaspor (Pendik)

    19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)

    4 Mart Pazartesi:

    17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

    20.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

    20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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