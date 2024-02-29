Süper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajda

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 28. hafta Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.

Haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bir diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.

Zorlu mücadele 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 Başakşehir - Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Pendikspor - Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)