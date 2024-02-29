Süper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajda
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 28. hafta Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Sivasspor maçıyla başlayacak.
Haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek bir diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak.
Zorlu mücadele 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 Mart Pazar:
13.30 Başakşehir - Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Pendikspor - Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)
4 Mart Pazartesi:
17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
Kaynak: Türkiye Gazetesi