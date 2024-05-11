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Süper Lig 36. hafta programı | Şampiyon takım bu hafta belli olabilir

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Süper Lig 36. hafta programı | Şampiyon takım bu hafta belli olabilir

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların hepsi yarın akşam saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği ligde düğüm bu hafta çözülebiir.

Süper Lig'in 36. haftası yarın oynanacak 10 maçla tamamlanacak.

Lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı puan kaybı yaşaması halinde Fatih Karagümrük'ü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

SÜPER LİG 36. HAFTA PROGRAMI

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Sivasspor-Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Hatayspor-Ankaragücü (Mersin)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

Düzenleyen:  - Spor
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