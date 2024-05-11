Süper Lig 36. hafta programı | Şampiyon takım bu hafta belli olabilir

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 11 Mayıs 2024 14:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 14:39 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların hepsi yarın akşam saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği ligde düğüm bu hafta çözülebiir.