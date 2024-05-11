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Galatasaray'da derbi öncesi büyük tehlike! 7 oyuncu Fenerbahçe maçını kaçırabilir

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Spor Haberleri

Yarın akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray'da 7 oyuncu Fenerbahçe'ye karşı ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray'da 7 oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Sarı- kırmızılı ekipte Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri halinde 37. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe ise Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde yer alamayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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