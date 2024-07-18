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Süper Lig devi James Tavernier'e resmi teklif yaptı! 17 gol 8 asist yapan sağ bek geliyor

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Süper Lig devi James Tavernier&#039;e resmi teklif yaptı! 17 gol 8 asist yapan sağ bek geliyor
Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri

Sağ bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Rangers forması giyen James Tavernier'e resmi teklif yaptığı iddia edildi. Deneyimli oyuncunun bonservis bedeli ortaya çıktı.

Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı fesheden Trabzonspor, yeni sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin hedefinde, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen James Tavernier var.

TRABZONSPOR RESMİ TEKLİF YAPTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; bordo mavili takım, Rangers'ta forma giyen James Tavernier için İskoç takımına resmi teklif gönderdi.

Süper Lig devi James Tavernier'e resmi teklif yaptı! 17 gol 8 asist yapan sağ bek geliyor - 1. Resim

Rangers ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki İngiliz sağ bekin piyasa değeri 6.5 milyon Euro.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu geçen sezon tüm kulvarlarda 58 maça çıktı ve takımına 17 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 

Düzenleyen:  - Spor
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