Süper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi! Başakşehir'in yeni teknik adamı belli oldu

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Yönetimin son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

2023 yılının Eylül ayında Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında 98 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 73 mücadelede 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşamıştı. Son olarak Avrupa'da alınan mağlubiyet ve ligde 2 maçta galibiyet alınmaması sonucu Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

NURİ ŞAHİN İDDİASI

Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından Başakşehir'de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu-lacivertlilerin, son olarak bir dönem Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtilirken, kısa süre içinde Nuri Şahin'in Başakşehir'in başına geçmesi bekleniyor.