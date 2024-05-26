Süper Lig'in yeni kralı Icardi! 25 gol attı şampiyonlukta başrol oynadı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray şampiyon oldu. Karşılaşmada 2 gol atan Mauro Icardi ise Fenerbahçeli Dzeko'yu geride bırakarak, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi. Galatasaray, 24.kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeye hak kazandı. Takıma katıldığı günden bu yana attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli Mauro İcardi, sezonu 25 golle tamamladı ve gol kralı oldu.

DZEKO'YU GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Konya deplasmanında 2 kritik gol atarak şampiyonluğun gelmesinde başrol oynadı. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'nin golcüsü Dzeko'yla girdiği gol krallığı yarışını da önde tamamladı.

Arjantinli yıldız 25 gol kaydederek 22 gol atan Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'nun önünde gol krallığına ulaştı.