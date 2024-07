Tadic takım arkadaşlarıyla vedalaştı! Sırp futbolcudan dikkat çeken karar

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sırp futbolcu, geleceği hakkında dikkat çeken bir karar aldı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takımdan emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, sürpriz bir kararla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla oldukça başarılı bir performans sergileyen Sırp oyuncu, toplamda 56 maçta görev aldı. Bu maçlarda 16 gol ve 16 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dusan Tadic, geleceği hakkında önemli bir karar aldı. EURO 2024'te Sırbistan milli takımıyla sahne alan Tadic, yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını duyurdu.

Tadic yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca doğru ve doğrudan olmaya çalışıyorum. İfade ettiğim görüşlerin arkasındayım. Takım arkadaşlarıma ya da Almanya'daki Sırp takımında yer alan herhangi birine hakaret etme niyetinde olmadığımı, dolayısıyla hakkında tartışma yaşandığını bildiğim bazı şeyleri son kez açıklama ihtiyacı duyduğumu özellikle vurgulamak isterim. "Ayrıca bu duyurunun asıl nedeni, Sırbistan Milli Takımı'nın formasına veda etme kararı almış olmamdır. Gelecekte de faydalı olabilir miyim? Bırakın bunu meslek, kamuoyu ya da bu konuyu tartışmaya davet edildiğini düşünen ve futbol ortamının bir parçası olduğunu düşünen herkes yargılasın"

"Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Birlikte çok şey yaşadık; sevinçler, üzüntüler, gülümsemeler, kan, mutluluk ve çok fazla acı ve ızdırapyaşandı. Hiçbir kulüp başarısızlığı milli takım başarısızlığı kadar acı veremez ama aynı zamanda hiçbir kulüp başarısı da Sırp formasıyla elde edilen başarı kadar neşe getiremez. Milli takımın armasını savaşmaktan ve savunmaktan büyük keyif aldım. Saha dışında da, saha içinde de. Sırbistan'ı iki Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme ayrıcalığına sahip oldum"

"Rekorlar hiçbir zaman ilgimi çekmedi ve kaptanlık pazubandı özel bir sorumluluk, onur ve güven getirdi. Bir şeyin altını çizersem, bu asist sayısında rekor olur. Beni tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. "Asist yapmak" her zaman gol atmaktan daha tatlıdır. Alkış ve eleştirilerinden dolayı halkımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sporda genellikle nerede olduğunuzu ve ne kadar hak ettiğinizi her zaman gösteren sahadaki performanstır. İlk günden beri tanıştığım herkese teşekkürler "Milli takımın ve Sırbistan Futbol Federasyonu'nun bir parçası oldum. Onlar beni daha iyi bir insan ve sporcu yaptı. Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yeniden orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimden sonra futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte, tribünlerde veya ekran önünde her zaman Sırbistan'ın sadık bir hayranı olacağım." ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım formasıyla toplam 111 maça çıkarken, 23 gol kaydetti.