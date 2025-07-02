Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2025 07:14 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 07:16 - Güncelleme:

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle, Tel Aviv, Askalan ve Eilat kentlerindeki 3 "hassas hedefi" ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi. İlgili Haber Gazze'de 60 günlük ateşkes kabul edildi! Trump, İsrail'in kararını açıkladı Seri, 4 askeri operasyon yaptıklarını belirterek, "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzesi kullanılarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın hedef alındığını belirtti. İlgili Haber İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi? Yahya Seri, diğer operasyonlarda ise Yafa, Askalan ve Eilat bölgelerinde İsrail'e ait 3 hassas hedefin, 3 İHA ile hedef alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş