Takım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz

Takım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, borçları nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiriyor. Akdeniz kulübü, yeni bir icra davasıyla gündeme geldi. 3 milyon TL'nin üzerindeki alacağı olan güvenlik firması, Kulüp Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş. sahibi Deniz Aras hakkında "alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek" suçundan mahkemeye başvuruda bulundu.

TFF 1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunu 30 puanla 19'uncu sırada tamamlayıp, bir alt lige düşen Adanaspor'da maddi sıkıntılar devam ediyor. Borçların ödenmemesi üzerine takım otobüsü haczedilen turuncu-beyazlı kulübe bir kötü haber daha geldi.

Takım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz - 1. Resim

"ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMA" DAVASI

2004 yılına kadar Süper Lig'in değişmez takımlarından olan, son olarak 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor'a stadyumda güvenlik hizmetleri veren Rönesans Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firması tarafından daha önce icra davası açılmış, bu kapsamda kulübün otobüsü haciz edilmiş ve yediemin otoparkına çekilmişti.

Güvenlik firmasının avukatları, Adanaspor Kulübü Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş. sahibi Deniz Aras hakkında "alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek" suçundan mahkemeye başvurdu.

Takım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz - 2. Resim
Kulüp Başkanı Ergin Göleli

BORÇ 3 MİLYON TL1

Ergin Göleli ile şirket sahibi Deniz Aras hakkında Adana 2'nci İcra Ceza Mahkemesi'nde bir icra davası daha açıldı. Söz konusu güvenlik şirketinin, kulüpten 3 milyon TL'nin üzerinde alacağı olduğu öğrenildi. 

