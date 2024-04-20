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Tarih belli oldu! Galatasaray seçime gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarih belli oldu! Galatasaray seçime gidiyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulu 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta yapılacak.

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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