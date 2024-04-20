Tarih belli oldu! Galatasaray seçime gidiyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulu 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta yapılacak.
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi