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Tebriz Traktör'den ırkçılık skandalına sert tepki: Sahadan çekildiler

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Tebriz Traktör'den ırkçılık skandalına sert tepki: Sahadan çekildiler
Başlık ResmiTebriz Traktör'den ırkçılık skandalına sert tepki: Sahadan çekildiler

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör'ün, Melvan deplasmanında "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan çekildiği bildirildi.

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Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi.

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"TRİBÜNLERDEN EN ÇİRKİN SLOGANLAR ATILDI"

Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi.

Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi.

İranlı Başkan Zenozi, "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil." dedi.

Traktör Kulübü'nün sahibi olarak federasyona çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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