Milli takımdan gönderilen Montella'ya İtalya'dan talip!
A Milli Takım’dan ayrılan Vincenzo Montella’nın, Massimiliano Allegri’nin koltuğunun sallandığı Napoli’nin teknik direktör adayları arasına girdiği iddia edildi.
Napoli bu sezon ligde geride kalan 7 haftada 10 puan toplayabildi. Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 2 maçta puan alamayan Napoli, beklentilerin gerisinde kaldı. Alınan sonuçların ardından teknik direktör Massimiliano Allegri üzerindeki baskının arttığı öne sürüldü ve Allegri’nin geleceği tartışma konusu oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli teknik adamın takımın başındaki geleceğini Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve ligde Roma ile oynanacak karşılaşmalar belirleyecek.
MONTELLA İDDİASI GÜNDEMDE
Sporx'te yer alan habere göre, Napoli için öne çıkan isimler arasında Vincenzo Montella da yer aldı. İtalyan basını, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevi sona eren Montella’nın Napoli’nin gündemine geldiğini duyurdu. Ancak İtalyan teknik adamın muhtemel göreviyle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
ADAYLAR ARASINDA TUDOR VE MOTTA VAR
Allegri ile ayrılık ihtimalinin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte Napoli’nin teknik direktör adayları da gündeme geldi. İtalyan ekibinin, Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimleri değerlendirdiği belirtildi.