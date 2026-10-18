Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Milli takımdan gönderilen Montella'ya İtalya'dan talip!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Milli takımdan gönderilen Montella'ya İtalya'dan talip!
Başlık ResmiMilli takımdan gönderilen Montellaya İtalya talip!

A Milli Takım’dan ayrılan Vincenzo Montella’nın, Massimiliano Allegri’nin koltuğunun sallandığı Napoli’nin teknik direktör adayları arasına girdiği iddia edildi.

Kaydet
|

Napoli bu sezon ligde geride kalan 7 haftada 10 puan toplayabildi. Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 2 maçta puan alamayan Napoli, beklentilerin gerisinde kaldı. Alınan sonuçların ardından teknik direktör Massimiliano Allegri üzerindeki baskının arttığı öne sürüldü ve Allegri’nin geleceği tartışma konusu oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli teknik adamın takımın başındaki geleceğini Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ve ligde Roma ile oynanacak karşılaşmalar belirleyecek.

Milli takımdan gönderilen Montellaya İtalya talip!
Başlık ResmiMilli takımdan gönderilen Montellaya İtalya talip!

MONTELLA İDDİASI GÜNDEMDE

Sporx'te yer alan habere göre, Napoli için öne çıkan isimler arasında Vincenzo Montella da yer aldı. İtalyan basını, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevi sona eren Montella’nın Napoli’nin gündemine geldiğini duyurdu. Ancak İtalyan teknik adamın muhtemel göreviyle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Milli takımdan gönderilen Montellaya İtalya talip!
Başlık ResmiMilli takımdan gönderilen Montellaya İtalya talip!

ADAYLAR ARASINDA TUDOR VE MOTTA VAR

Allegri ile ayrılık ihtimalinin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte Napoli’nin teknik direktör adayları da gündeme geldi. İtalyan ekibinin, Igor Tudor ve Thiago Motta gibi isimleri değerlendirdiği belirtildi.

BAKMADAN GEÇME
Montella sonrası milli takımda teknik direktörlüğe iki aday
SPOR

Montella sonrası milli takımda teknik direktörlüğe iki aday
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.