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Tek hedefi Süper Lig! Fenerbahçe, Sivasspor'a bileniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tek hedefi Süper Lig! Fenerbahçe, Sivasspor&#039;a bileniyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Sezon başından beri her kayıpta sakatlık, yorgunluk, cezalılar gibi sebeplere sığınan İsmail Kartal’ın bu hafta oynanacak kritik maç için hiçbir mazereti kalmadı!

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın ardından Avrupa defterini de kapatan Fenerbahçe’nin elinde kalan tek hedef lig şampiyonluğu. Bugüne kadar yaşanan kayıplarda farklı mazeretler sıralayan teknik direktör İsmail Kartal’ın, camianın hedef tahtasına döndüğü bu süreçte bahanesi de yok. Olimpiakos karşısında 120 dakika ter döken sarı lacivertliler, Sivas deplasmanına dinlenmiş olarak çıkacak. Becao’nun da sağlığına kavuşmasıyla ideal on birine kavuşan Kartal’ın tek eksiğin Oosterwolde olduğu dönemde mazereti kalmadı.

SAMİ YEN'DE BİTECEK

Fikstür sıkışıklığının son bulduğu, VAR’a yabancı hakemlerin atandığı dönemde Fenerbahçe’nin önünde Sivas deplasmanıyla başlayıp, Beşiktaş, Konya (D), Kayseri, Galatasaray (D) ve İstanbulspor’la bitecek bir takvim var. “Camiaya şampiyonluk borcumuz var” diyen İsmail Hoca, oyuncularına 6 maçlık bu periyotta 18 puan hedefi koyarken, takımdan zafer sözü aldı. Düğümün G.Saray derbisinde çözüleceğine inanan sarı lacivertliler, Kadıköy’deki İstanbulspor maçına şampiyon olarak çıkacaklarına dair birbirlerine söz verdi.

SZYMANSKİ VE CENGİZ CAN SIKIYOR

F.Bahçe’de Szymanski ile Cengiz Ünder uyarı aldı. İsmail Kartal, müthiş bir başlangıç yaparak kariyer rekoru kırdığı sezonun ikinci yarısında düşüşe geçen ve son 12 maçta gol atamayan Szymanski ile özel olarak görüşüp toparlanmasını istedi. Cengiz’e ise hem Kartal’dan hem de başkan Ali Koç’tan uyarı geldi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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