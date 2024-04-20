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Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin neden elendiğini açıkladı! Faturayı İsmail Kartal'a kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Fanatik
- Güncelleme:
Mathieu Valbuena, Fenerbahçe&#039;nin neden elendiğini açıkladı! Faturayı İsmail Kartal&#039;a kesti

Spor Haberleri  / Fanatik

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-lacivertlilerin Olympiakos'a elendiği maç hakkında konuştu. Oyuncu değişiklikleri sebebiyle İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maç hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin oyuncu değişiklikleri yüzünden kaybettiğini söyleyen Fransız oyuncu, İsmail Kartal'ın maça yaptığı hamleleri eleştirdi.

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin neden elendiğini açıkladı! Faturayı İsmail Kartal'a kesti - 1. Resim

GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE HATALAR YAPTI

Fanatik'e konuşan Fransız yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle şunu söylemeliyim ki teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri konusunda gözle görülür bir şekilde hata yaptı. Hocanın, özellikle maçın kritik anlarında yaptığı bu değişiklikler takımı fazlasıyla etkiledi ve Fenerbahçe’nin maça dair etkinliğini azalttı. Bu anlamda İsmail Kartal’ın yaptığı değişiklikler gerçekten çok kötüydü. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de maçı kaybetmesindeki en büyük etken oldu diyebilirim."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Fanatik
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