Bülent Uygun Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu! 'Yiğitçe maç yönetsinler'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenman sonrası Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Hakemler hakkında konuşan Uygun, takımının hedeflerini anlattı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı. Uygun, basın mensuplarına hedeflerini anlattı.

Bülent Uygun'un açıklamaları şu şekilde:

HEDEFİMİZ UEFA YOLUNDA İLERLEMEK

Uygun, "Ligin boyutu kısaldı. Her şey daha da zorlaşıyor. Sivasspor olarak süreç içerisinde başardıklarımıza baktığımızda gerçekten şu ana kadar çok iyi bir ivme yakaladık ve çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz UEFA Kupası'na katılabilme fırsatını tekrar yakalamak. Kalan 6 maçta alacağımız puanlar bizi UEFA kupasına götürecek. O yüzden de hayalimiz, isteğimiz, arzumuz kalan maçları kazanarak UEFA yolunda ilerlemek." dedi.

YİĞİTÇE BİR MAÇ YÖNETİLSİN

Bir basın mensubunun hakemlerle ilgili sorusu üzerine Uygun, şunları kaydetti: "Hakemlerin profesyonel olmasını Türkiye'de sağlayan ve onların yarı profesyonel olmasını söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Onların gelişmesi adına bütün projeleri hep anlattık. Gördüğünü çalan, hakkaniyetli, yiğitçe bir maç yönetilmesini istiyoruz. Rakibin, takımın ismine veya pozisyonuna bakmadan gördüğü tüm doğru kararları vermesi yönünde beklenti içerisindeyiz. Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracak. Diğer taraftan da kurumsal anlamda eskiden Futbol oynamış kardeşlerimiz de VAR'da futbolu yorumlayabilmeli. Bunların hepsini bir entegre içerisinde harmanlayan, adaletli, dürüst, gördüğünü çalan, bütün pozisyonları doğru yorumlayan ve futbolun keyfini, tadını artıracak hakem camiamsını biz dahil herkes bekliyor." Taraftarları Fenerbahçe maçına davet eden Uygun, "Taraftarlarımızın tribünleri doldurmasını, bizle birlikte bu coşkuyu yaşamasını istiyoruz. Seneye de daha güzel hedeflere birlikte koşmayı ümit ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.