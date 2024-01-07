Teknik direktör krizi büyüyor, Beşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısında

7 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:09

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör krizi giderek büyüyor. Başkan Hasan Arat’ın göreve geldiğinden bu yana yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Son olarak İstanbul’a gelmesi beklenen Giovanni Van Bronckhorst’ta da şoke edici gelişme yaşandı. Hollandalı teknik adamın, yardımcısı olması için bastırdığı Jean-Paul van Gastel konusunda yine pürüz çıktı. Gastel’in kulübü NAC Breda ikna edilmişti ancak Hollandalılar tazminat için son anda çark edince yönetim masadan kalktı.

ÜÇÜNCÜ SEFER

Giovanni Van Bronckhorst defteri tam olarak kapanmasa da yönetim yeni arayışa girdi. Teknik direktör görüşmelerinde bu zamana kadar Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel bulunmuştu. Bu defa genel koordinatör Samet Aybaba devreye girdi. Daha önce Beşiktaş’ın yaptığı iki teklifi de Ukrayna’daki savaşın kendisini yorduğunu öne sürerek reddeden tecrübeli çalıştırıcı için Romanya’ya giden Aybaba, bugün son bir teklifle Lucescu’yu ikna etmeye çalışacak.

AVRUPA ENDİŞESİ

Ligde iç sahadaki son üç maçını 3-1 kaybeden Beşiktaş’ı şimdi de Avrupa endişesi sardı. Ligde orta sıralara düşme tehlikesi yaşayan siyah beyazlılar, bu performansına çare bulamazsa Avrupa kupalarına da katılamayacak. Süper Lig’de ilk iki sırayı alanlar Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek. Üçüncü takım Avrupa Ligi, dördüncü ise Konferans Ligi’ne katılıyor.

NECİP'TEN İYİ HABER

Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sebebiyle geçici bilinç kaybı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal’dan iyi haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

YERİNE TERİM GELMİŞTİ

Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un eski teknik direktörü Ivan Jovanovic önerildi. Sırp teknik adamın Panathinaikos’taki görevinden alınması üzerine yerine Fatih Terim getirilmişti.

İTALYAN EFSANEDEN MESAJ

Beşiktaş’a Van Bronckhorst’tan olumsuz cevap gelmesi üzerine Fabio Cannavaro’yu heyecan bastı. İtalyan teknik adam, siyah beyazlıları çalıştırmak için hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise son olarak on Benevento’da başarısız olan İtalyan teknik adama sıcak bakmadığı öğrenildi.