Teknik direktör krizi büyüyor, Beşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısında
Van Bronckhorst’un yardımcısı Van Gastel’de pürüz çıkınca rota yine Rumen teknik adama döndü. Samet Aybaba, “Ukrayna’daki savaş beni yordu” diyen Lucescu’yu ikna etmek için Romanya’ya gitti.
MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör krizi giderek büyüyor. Başkan Hasan Arat’ın göreve geldiğinden bu yana yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Son olarak İstanbul’a gelmesi beklenen Giovanni Van Bronckhorst’ta da şoke edici gelişme yaşandı. Hollandalı teknik adamın, yardımcısı olması için bastırdığı Jean-Paul van Gastel konusunda yine pürüz çıktı. Gastel’in kulübü NAC Breda ikna edilmişti ancak Hollandalılar tazminat için son anda çark edince yönetim masadan kalktı.
ÜÇÜNCÜ SEFER
Giovanni Van Bronckhorst defteri tam olarak kapanmasa da yönetim yeni arayışa girdi. Teknik direktör görüşmelerinde bu zamana kadar Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel bulunmuştu. Bu defa genel koordinatör Samet Aybaba devreye girdi. Daha önce Beşiktaş’ın yaptığı iki teklifi de Ukrayna’daki savaşın kendisini yorduğunu öne sürerek reddeden tecrübeli çalıştırıcı için Romanya’ya giden Aybaba, bugün son bir teklifle Lucescu’yu ikna etmeye çalışacak.
AVRUPA ENDİŞESİ
Ligde iç sahadaki son üç maçını 3-1 kaybeden Beşiktaş’ı şimdi de Avrupa endişesi sardı. Ligde orta sıralara düşme tehlikesi yaşayan siyah beyazlılar, bu performansına çare bulamazsa Avrupa kupalarına da katılamayacak. Süper Lig’de ilk iki sırayı alanlar Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek. Üçüncü takım Avrupa Ligi, dördüncü ise Konferans Ligi’ne katılıyor.
NECİP'TEN İYİ HABER
Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sebebiyle geçici bilinç kaybı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Necip Uysal’dan iyi haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde herhangi bir organik bulguya rastlanmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.
YERİNE TERİM GELMİŞTİ
Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un eski teknik direktörü Ivan Jovanovic önerildi. Sırp teknik adamın Panathinaikos’taki görevinden alınması üzerine yerine Fatih Terim getirilmişti.
İTALYAN EFSANEDEN MESAJ
Beşiktaş’a Van Bronckhorst’tan olumsuz cevap gelmesi üzerine Fabio Cannavaro’yu heyecan bastı. İtalyan teknik adam, siyah beyazlıları çalıştırmak için hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise son olarak on Benevento’da başarısız olan İtalyan teknik adama sıcak bakmadığı öğrenildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi