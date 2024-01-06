Yönetim değişiyor, hocalar değişiyor sonuç aynı! Kartal bildiğiniz gibi

6 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:26

MURAD TAMER'İN HABERİ - Yeni teknik direktörünü yetiştiremediği için yine Serdar Topraktepe yönetiminde maça çıkan Beşiktaş sahasında Kasımpaşa’ya da kaybetti. Siyah beyazlılar maçı kaybedeceğinin sinyallerini ilk yarıda kalesinde yaşadığı tehlikelerle verdi. Misafir ekip Gökhan Gül ve Aytaç Kara’yla gole çok yaklaşsa da Mert Günok iki pozisyonda harika kurtarışlar yaptı.

CEVAP GECİKMEDİ

Tecrübeli file bekçisi, 41’de Da Casto’nın harika şutunda topa müdahale etmesine rağmen golü önleyemedi. Siyah beyazlıların bu gole cevabı gecikmedi. 45+2’de Rashica arka direğe ortaladı, Semih Kılıçsoy çaprazdan kayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Cenk Tosun ile Ghezzal 60’ıncı dakikada Muleka ve Salih’in yerine oyuna girdi.

DA COSTA ŞOV

Bu değişikliklerin ardından genç Semih, santrfor arkasına geçti. Hücumdaki bu değişiklikler Beşiktaş’ı ateşlemediği gibi daha da durdurdu. Da Costa 80’de ve 83’te attığı gollerle hat-trick yaparken takımına da zaferi getirdi. Beşiktaş bu sonuçla sahasında üst üste üçüncü mağlubiyetini aynı skorla alarak taraftarlarını üzmeye devam etti.

KIRIK PARMAKLA OYNADI

Beşiktaş’a üç gol birden atan Nuno Da Costa ile ilgili bilinmeyenleri hocası Sami Uğurlu anlattı: Da Costa parmağı kırık ve iğneyle oynadı. Hafta içi antrenmanda parmağı kırıldı. Anesteziyle sahaya çıkardık. Özveriyle mücadele etmesi ayrıca takdir edilmeli.

YİNE GOLÜNÜ ATTI

Hafta içinde sözleşmesi yenilenen Semih Kılınçsoy, Kasımpaşa maçında çok zor bir açıdan attığı golle alkış topladı. Hatayspor deplasmanında da fileleri havalandıran 18 yaşındaki oyuncu, üst üste ikinci maçta golünü atmış oldu.

“Takımın boyu uzayınca kopukluklar oldu. Arka öne gelemedi, ön arkaya destek veremedi”

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa maçını yorumladı: Alan ve zaman bırakmadan önde oynamak istediğimiz, kazanmak istediğimiz bir maçtı. Önde oynamak istedik ama takımın boyunu biraz kısaltmamız lazımdı. Takım boyu uzayınca kopukluklar oldu. Arka taraf öne gelemdi, ön taraf arkaya destek vermedi. Oynamalarını çok istediğim gençlere de güvenimiz sonsuz.

YARDIMCI ÇIKMAZI

Giovanni van Bronckhorst’un Kasımpaşa maçında tribünde olması bekleniyordu. Ancak yardımcılığına getirilmesi planlanan Paul Van Gastel konusunda yine pürüz çıktı. Görüşmeler tıkanmış olsa da Bronckhorst’un en geç yarın İstanbul’da olması bekleniyor.

KASIMPAŞA’DA SAMİ UĞURLU: 7 EKSİKLE KAZANDIK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Beşiktaş’ın ne oynayacağını biliyorduk. Toplam altı eksik oyuncumuz var ve Omeruo da milî takıma gitti. Üzerine koyarak ilerliyoruz. Beşiktaş’ın eksikleri konuşuluyor ama oyuna Cenk, Ghezzal gibi oyuncular girdi. Bizim oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı.