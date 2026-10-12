TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 13 Ekim, 14 Ekim ve 15 Ekim'de oynanacak 10'uncu hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
13 Ekim Salı
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur
14 Ekim Çarşamba
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş
15 Ekim Perşembe
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım
20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı