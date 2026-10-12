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TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'de 13 Ekim, 14 Ekim ve 15 Ekim'de oynanacak 10'uncu hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

13 Ekim Salı
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar

17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur

14 Ekim Çarşamba
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker

20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş

15 Ekim Perşembe
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım

20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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