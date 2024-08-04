TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon öncesi uyardı: Ne size yakışır ne bize

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunarak, "Biz adil ve adaletli olacağız. Adil ve adaletli olmaktan, bu iklimi yaratmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir." ifadelerini dile getirdi.

TFF Temsilciler Kurulu tarafından Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında düzenlenen seminerlerin ortak açılış töreni, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üst Klasman Temsilcileri (ÜKT) ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri (FGAT) semineri öncesi yapılan ortak açılış törenine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin de katıldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR, BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Seminerde konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, adalet duygusunun hakim olduğu bir futbol ikliminin önemine değinerek "Hakem arkadaşlarıma da onu söyledim, size de aynı şeyi söylüyorum, bir süredir konuşuluyordu, 'Temsilci ve gözlemci raporları sonradan değişiyor, o yapılıyor, bu yapılıyor.' Bunların hiçbiri ne size yakışır ne bize yakışır ne sizin çocuklarınıza ve ailenize taşıdığınız soyadınıza ne de temsil ettiğiniz camiaya yakışır. Sizden istediğim, forma, renk, güçlü güçsüz ayırt etmeden, namuslu bir şekilde gördüklerinizi yazmak. Bunları yazdığınızda da gerçekten rahatsız olanlar olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz adil ve adaletli olacağız. Adil ve adaletli olmaktan, bu iklimi yaratmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir." şeklinde konuştu.